Biniam Girmay voor etappe acht: “Ik denk niet dat ik in de vlucht van de dag zal zitten”

“Het is een korte etappe, veel teams gaan zich mengen in de strijd om de ontsnapping van de dag. Ik denk niet dat ik mee kan in de ontsnapping van de dag, er wordt te veel naar mij gekeken. Alleen als het echt een speciale etappe wordt, kan ik erbij zitten”, vertelde hij in het startinterview.

“Of Van der Poel de topfavoriet is? We hebben ook Gaviria, Ewan en Démare die allemaal goed in vorm zijn. Het draait niet alleen om hem, ook andere jongens zijn sterk”, aldus Girmay. De start van de achtste etappe is gegeven om 13.40 uur, de winnaar wordt rond 17.15 uur verwacht.