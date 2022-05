Giro 2022: Liveblog – Etappe 8 naar Napoli zaterdag 14 mei 2022 om 08:00

De achtste etappe in de Giro d’Italia 2022 zal rondom Napels worden verreden en kent als zwaartepunt een plaatselijke omloop van 19,2 kilometer, die in totaal vijf keer moet worden gereden. Een stevige heuveletappe, waar de puncheurs, sterke sprinters en aanvallers naar zullen uitkijken.



Vanaf de start in Napels rijdt het peloton naar het noorden in de richting van kustplaats Lago Patria. Vervolgens buigt het parcours af naar het zuiden en wordt langs de kust in de richting van het westelijke schiereiland van Napels gereden. Hier beginnen de renners aan vijf plaatselijke rondes. In het dorp Bacoli doemt vijf keer de Monte di Procida (1,5 kilometer aan 6,8%) op. De tweede klim in de plaatselijke omloop is die naar het Meer van Lucrinu (600 meter aan 9,4%).

Nadat de laatste tussensprint aan de voet van de Monte di Procida – waar op de laatste passage wél bergpunten te verdienen zijn – is geweest, verlaten de renners de plaatselijk omloop en koersen ze in de richting van finishplaats Napels. Op 13 kilometer van de finish ligt nog een klim van 3,4 kilometer die erg onregelmatig is. Er zitten stroken bij van meer dan 10%, maar het gemiddelde is slechts 4,7%.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.35 uur

Officiële start: 13.40 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur

Afstand: 153 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Lago Patria: tussen 14.25 en 14.30 uur

Tussensprint Bacoli: tussen 16.15 en 16.30 uur

Passage Monte di Procida: tussen 16.20 en 16.35 uur

