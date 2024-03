vrijdag 15 maart 2024 om 10:26

Biniam Girmay vol vertrouwen naar Milaan-San Remo: “Voelde me sterk in Tirreno”

De naam van Biniam Girmay wordt niet vaak genoemd, in aanloop naar Milaan-San Remo. Zijn Belgische werkgever Intermarché-Wanty trekt echter wel volledig de kaart van de rappe Eritreeër, die zelf ook vol vertrouwen is.

“Ik heb lang gewacht op het eerste Monument van het seizoen”, blikt de 23-jarige Girmay op de website van Intermarché-Wanty vooruit op La Primavera. “Het is meteen mijn eerste hoofddoel van mijn voorjaarscampagne. Na het Openingsweekend heb ik een week in Alicante getraind, onder hoede van mijn trainer Frederik Vleuchelen. Ik wist het momentum daarna vast te houden in Tirreno-Adriatico. Daar voelde ik mij sterk.”

Girmay liet in aanloop naar de Italiaanse klassieker weinig aan het toeval over. “Na Tirreno-Adriatico heb ik gebruikt gemaakt van de tijd om de finale van Milaan-San Remo nog twee keer te verkennen, met Frederik en Mike Teunissen. Dat bleek een waardevolle opfrisser. Ik heb nu elk detail in mijn geheugen opgeslagen. Ik voel me helemaal klaar voor de koers.”

Ploeggenoten

Lilian Calmejane, Tom Paquot, Dion Smith, Georg Zimmermann, Gijs Van Hoecke en de eerder genoemde Mike Teunissen maken ook deel uit van de selectie van Intermarché-Wanty voor Milaan-San Remo. “Ik heb het volste vertrouwen in mijn zes ploeggenoten”, geeft Girmay aan. “In de wetenschap dat zij er alles aan gaan doen om mij zo goed mogelijk af te zetten op de cruciale punten.”

De kopman van de Belgische formatie verwacht zaterdag geen atypisch wedstrijdverloop, op weg naar San Remo. “Qua concurrentie zie ik dezelfde namen als de afgelopen jaren, dus ik verwacht ook eenzelfde scenario.”