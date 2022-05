Biniam Girmay schrijft historie met ritzege in Giro d’Italia: “Ongelooflijk”

Biniam Girmay schreef dinsdag historie door als eerste zwarte Afrikaan een etappezege te boeken in een grote ronde. In de tiende etappe van de Giro d’Italia was het toptalent uit Eritrea van Intermarché-Wanty-Gobert de beste van een uitgedund peloton, voor Mathieu van der Poel. “Dit is ongelooflijk”, was de eerste reactie van ‘Bini’.

“Weet je, de ploeg heeft hele etappe op kop gereden en de koers gecontroleerd”, beschrijft Girmay in het flashinterview na de finish in Jesi. Hij had in de finale nog steun van drie ploeggenoten, waaronder van Domenico Pozzovivo die de sprint voor hem aantrok. “Ik heb geen woorden voor wat de ploeg heeft gedaan vandaag. Ik ben heel blij.”

Het is voor de 22-jarige Girmay zijn eerste overwinning bij zijn debuut in een grote ronde. Eerder dit seizoen brak hij al door met winst in Gent-Wevelgem. In de Giro behaalde hij al een tweede plaats in de openingsrit, toen achter Van der Poel. Ook werd hij al twee keer vierde en twee keer vijfde in een etappe-uitslag.

Van der Poel moest zich na een lange sprint gewonnen geven tegen Girmay en stak bij het passeren van de finish een duimpje op. Na de finish was er nog slecht nieuws voor de Eritreeër: op het podium belandde de kurk van de champagnefles in zijn gezicht, waarna hij afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis.