Biniam Girmay moet opgeven in Clásica San Sebastián na val

Biniam Girmay heeft al snel moeten opgeven in de Clásica San Sebastian. De renner van Intermarché-Circus-Wanty kwam na enkele tientallen kilometers ten val en kon niet meer verder. Girmay is oké, maar trekt wel naar het ziekenhuis om verdere onderzoeken te doen.

Girmay kwam samen met Evenepoel ten val in de neutralisatie van de Spaanse eendagskoers in het Baskenland. In tegenstelling tot de Belgische wereldkampioen werd Girmay gedwongen tot een opgave. Aanvankelijk probeerde de Eritreeër zijn weg verder te zetten, maar dat lukte uiteindelijk niet meer.

Biniam Girmay crashed and stopped Clásica San Sebastián. His condition is OK, but he went to hospital to exclude any injuries. #Klasikoa2023 pic.twitter.com/5Cl8LSJpSc

— Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) July 29, 2023