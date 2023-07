Remco Evenepoel komt ten val in neutralisatie Clásica San Sebastián

Remco Evenepoel is meteen ten val gekomen in de Clásica San Sebastián. De wereldkampioen ging tegen de grond tijdens de neutralisatie, nog voor de officiële start dus. Evenepoel kon wel zijn weg verderzetten.

De Belgische renner van Soudal Quick-Step ging vlak na het onofficiële startsein tegen de grond. Evenepoel kroop echter snel weer op zijn fiets en kon zijn weg dus verderzetten. Op sociale media heeft zijn ploeg laten weten dat Evenepoel ‘oké’ is.

🚨 Caída de Remco Evenepoel en la neutralizadla. Con atención en su muñeca se sube a la bicicleta.

‼️ Remco has crashed in the first kilometers of the neutralized. He’s back on his bike. 🤞🏽#Klasikoa2023 pic.twitter.com/ROLFyJSDFp

