Biniam Girmay: “Mathieu van der Poel grootste concurrent voor puntenklassement”

Interview

Biniam Girmay heeft volgens kamergenoot Loïc Vliegen geen last van zenuwen of nervositeit en dat bleek tijdens de persconferentie met de 22-jarige Eritreeër. Sinds zijn zege in Gent-Wevelgem geldt de renner van Intermarché-Wanty-Gobert als een ware sensatie. “Voor Afrika zou een rit in een grote winnen het grootste moment ooit zijn”, denkt Girmay, die zichzelf dat ten doel heeft gesteld. “De eerste etappe ligt me meteen goed.”

Na zijn historische overwinning in Gent-Wevelgem, vloog de jongeling terug naar vrouw en kind in Eritrea. “Daar heb ik de tijd gehad om te genieten van mijn successen en kon ik met mijn gezin relaxen”, zei hij, terwijl Girmay in diezelfde periode ook een contractverlenging met zijn ploeg tot liefst eind 2026 overeen kwam. “Ik voel me nu goed om hier aan de start te staan. De Giro d’Italia is de volgende stap in mijn ontwikkeling en daarop heb ik me de voorbije weken gefocust.”

Sinds die bewuste overwinning in Gent-Wevelgem, is de status van de Eritreeër in het internationale peloton ook sterk veranderd. Hij is nu een van de bekende gezichten en afgelopen weekend waren er in Frankfurt talloze fans uit Eritrea op de been. “Ik hoef daar niet echt aan te wennen, want dat was niet voor het eerst. Ook niet na mijn zilveren medaille op het WK u23, trouwens. Eritrea is gek van wielrennen. Ik had al die aandacht weliswaar niet helemaal verwacht, maar dat maakt me juist blij en gemotiveerd.”

De koerscultuur in Eritrea is onder andere te danken aan het koloniale verleden, toen Italië het land beheerste. De link met de Giro is dan snel gelegd. “Om eerlijk te zijn is de Tour de France populairder dan deze wedstrijd. Maar persoonlijk houd ik meer van de sprintritten in de Giro. Die passen beter bij mijn kwaliteiten, vind ik. Graag zou ik het in de toekomst goed doen in de monumenten en klassiekers, maar ik droom ook van een ritzege in een van de grote rondes. Die kans doet zich meteen vrijdag al voor.”

De sterke sprinter heeft de finale van de etappe naar Viségrad al verkend. “Ik leerde dat het niet zo steil was, al moet ik ook zeggen dat het nu ook weer niet zo gemakkelijk was. Het zal in ieder geval niet uitdraaien op een massasprint, maar sommige spurters moeten dit toch wel aankunnen. Als ik naar mezelf kijk, zou ik het hier ook goed moeten kunnen doen. Voor Afrika zou een zege ook heel groot zijn. Nog nooit slaagde een zwarte renner erin om een rit in een grote ronde te winnen. Dit zou het beste moment ooit zijn.”

Puntenklassement als tweede doel

Girmay gaat deze Ronde van Italië dus proberen om een rit te winnen. “Waarom zou ik daarna niet voor het puntenklassement gaan?”, vraagt hij zichzelf hardop af. “Maar laten we eerst trachten ons eerste doel te behalen en dat is één etappe winnen. Als ik daarop jaag, dan zullen de punten automatisch komen. Daarna kan ik blijven doorgaan met het verzamelen van punten om te kijken hoe ver ik kom. Wie ik zie als grootste concurrent voor het paars? Als hij uitrijdt: Mathieu van der Poel. Zo niet, dan vast iemand anders.”

Zelf is hij wel van plan om de Giro d’Italia uit te rijden. “Dit is mijn eerste ervaring in zo’n lange rittenkoers. Ik heb weleens vijf of zes dagen achter elkaar gekoerst, maar nooit langer. Het is dus nog even afwachten hoe ik dit allemaal ga verteren, maar het is wel mijn intentie om de Giro d’Italia tot een goed einde te brengen.” Ploegleider Valerio Piva zegt dat de ploeg met de jongeling op ontdekkingstocht gaat en dat ze het dag per dag bekijken. “Biniam is geen klimmer, maar hij zou ook die laatste week normaal gesproken aan moeten kunnen.”

Girmay heeft sinds deze winter in ieder geval al het nodige werk met zijn sprinttrein erop zitten, waarbij de Hongaar Barnabás Peák zijn lead out zal zijn tijdens deze Giro. “Ik werk erg graag met Biniam”, laat de thuisrijder opmerken. “Hij is erg nederig, maar ook erg vrolijk. Biniam laat altijd zijn waardering blijken als je met hem rijdt. Dat maakt werken voor hem ook erg bevredigend. Hij volgt mijn wiel, hij vertrouwt daar echt op. Onze samenwerking was tot op heden steeds goed en dat willen we in de Giro voorzetten.”