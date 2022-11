Biniam Girmay hoopt op Tourdebuut: “Zou een droom zijn die uitkomt”

Als het aan Biniam Girmay ligt, staat hij volgend jaar aan de start van zijn allereerste Tour de France. “Het zou een droom zijn die uitkomt”, laat hij weten in gesprek met Ciclismo Internacional. De 22-jarige Eritreeër mocht dit jaar in de Giro d’Italia al een keer proeven van het groterondewerk.

De Tour de France komt al snel ter sprake, als de coureur van Intermarché-Wanty-Gobert vooruit kijkt naar 2023. Overigens heeft hij niet alleen de Tour hoog op zijn verlanglijstje staan. “Ik hoop volgend jaar deel te nemen aan de Ronde van Vlaanderen en de Tour de France. Na mijn eerste kennismaking met de Vlaamse klassiekers is het zeker een doel om me nog beter voor te bereiden op deze wedstrijden.”

Girmay was in 2022 een van de revelaties in het peloton. Zo werd hij in het voorjaar de eerste Afrikaanse winnaar van een topklassieker (Gent-Wevelgem) en schreef hij ook in de Giro d’Italia een stukje wielergeschiedenis door een etappe te winnen. Verder werd hij onder meer tweede in de Grand Prix de Wallonie, derde in de GP de Québec en vijfde in de E3 Saxo Bank Classic.

De rappe Eritreeër hoopt in 2023 weer de nodige successen te boeken, maar is zich ook bewust van zijn nieuwe status. “Het zal een stuk moeilijker worden. Het is goed om te zien dat het respect in het peloton is gegroeid, maar het is wel vervelend dat ze me nu meer in de gaten zullen houden.”

Girmay wil volgend jaar dus graag deelnemen aan de Tour de France en ook Aike Visbeek, de performance manager van Intermarché-Wanty-Gobert, denkt aan een dergelijk scenario. Visbeek ziet zeker kansen voor zijn poulain. “Het vele klimwerk in de beginfase verhoogt de kansen van Biniam.” De lastige openingsweek speelt volgens de Nederlandse manager in het voordeel van Girmay. “Zeker ten opzichte van de pure sprinters in de tweede wedstrijdhelft.”