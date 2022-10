Aike Visbeek hint op Tour de France-debuut Biniam Girmay in 2023

Biniam Girmay maakt volgend jaar mogelijk zijn debuut in de Tour de France. Na de presentatie van het parcours ziet performance manager Aike Visbeek van Intermarché-Wanty-Gobert kansen voor het talent uit Eritrea. “Het vele klimwerk in de beginfase verhoogt de kansen van Biniam”, aldus Visbeek.

De lastige openingsweek speelt in het voordeel van Girmay volgens de Nederlandse manager. “Zeker ten opzichte van de pure sprinters in de tweede wedstrijdhelft. Ik verwacht verschillende etappes met vuurwerk en een lange strijd voor winst in het algemeen klassement van de Tour”, geeft Visbeek aan. Voor Girmay zou het zijn debuut worden in de Tour. Dit jaar reed hij voor het eerst de Giro d’Italia en daarin won hij een etappe.

Tijdens de Tourpresentatie werd bekend dat er veel bergetappes in het parcours zijn opgenomen en ‘slechts’ een individuele tijdrit van 22 kilometer. “Dit is het type parcours waar we op gehoopt hadden met de selectie die we voor ogen hadden. Enerzijds worden het drie zware weken doorheen de vijf bergketens en met weinig kilometers tegen de klok, wat uitstekend bij het profiel van Louis Meintjes past”, laat Visbeek weten.

Voor de Belgische ploeg, die in 2023 Intermarché-Circus-Wanty zal heten, is er een groot doel voor de aankomende Tour de France: “Na een top-8 in het eindklassement en podiumplaatsen in drie sleutelritten vorige zomer blijven we in onze zesde deelname jacht maken op die felbegeerde eerste ritzege.”