Biniam Girmay blijkt groot fan van de cross: “Ooit ga ik het proberen”

Op de weg is Biniam Girmay de strijd al aangegaan met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En wellicht gaat dat ook ooit gebeuren in het veldrijden. Het 22-jarige toptalent van Intermarché-Circus-Wanty blijkt een groot fan van de cross.

“Ik volg heel het veldritseizoen. Thuis in Eritrea kijk ik alles op televisie, ook de wedstrijden bij de vrouwen”, vertelde hij afgelopen vrijdag op de persdag van zijn ploeg.

“Het is mooi om te zien hoe ze in het veldrijden de strijd met elkaar aangaan en vooraan vechten om de overwinning.”

“Ooit ga ik het proberen”, klonk het vastberaden. “Nu heb ik er nog niet de tijd voor. Bovendien; als je valt en je breekt iets, is het klaar.”

Girmay zal vandaag overigens niet als supporter langs het parcours in Benidorm staan. Vanaf het Albir Garden Resort, het hotel waar zijn ploeg het trainingskamp hield, is het slechts een kwartiertje rijden naar het veldritparcours in Benidorm.

Echter is Girmay gisterochtend al naar Mallorca vertrokken om zich voor te bereiden op de Challange Mallorca.