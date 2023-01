Op bezoek bij Intermarché-Circus-Wanty: Twaalf transfers, Girmay dé grote ster en een ultieme droom

Een plek bij de beste tien ploegen, grote koersen winnen met Biniam Girmay en als ultieme droom een ritzege in de Tour de France. De ambities voor 2023 zijn hoog bij Intermarché-Circus-Wanty, al klinkt vooral realisme.

Opnieuw stelde het Belgische WorldTeam zich voor aan de media en partners in het Albir Garden Resort, in het Spaanse Alfas del Pi. In de wintermaanden is het resort de vaste thuisbasis van de ploeg.

Ze komen hier al sinds de tijd dat ze nog een bescheiden Waalse ProContinentale-ploeg waren. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een van de betere WorldTeams. Afgelopen jaar eindigde ze als vijfde ploeg en tevens beste Belgische team op de UCI-ranking.

Waar een paar jaar geleden vrijwel uitsluitend Frans werd gesproken op de teamvoorstelling gaat nu het meeste in het Engels. Binnen de rennersselectie was dat al een tijdje het geval. Met dertien verschillende nationaliteiten behoort Intermarché-Circus-Wanty tot een van de ploegen met de meeste nationaliteiten.

Girmay grote ster

Met Girmay als de grote ster. De Eritreeër kende vorig jaar zijn grote doorbraak met zijn overwinning in Gent-Wevelgem en later ook een ritzege in de Giro d’Italia. Zonder specifieke voorbereiding en zonder verkenning ging hij van start in de Vlaamse klassieker. De beelden van de eindsprint werden tijdens de presentatie door het publiek beantwoord met een luid applaus.

Girmay zal dit voorjaar een uitgebreid programma met klassiekers rijden, waaronder drie monumenten; Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De Helleklassieker heeft hij op eigen verzoek aan programma toegevoegd. “Deze koers spreekt ook bij mij tot de verbeelding. In Eritrea kennen ze de drie grote rondes, de Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix. Ik wil deze koers ontzettend graag rijden. Op kasseien rijden geeft een speciaal gevoel”, vertelt de grote kopman van de ploeg.

Zijn voorjaar zal hij normaliter afsluiten in de Amstel Gold Race om daarna via een rustperiode en de Ronde van Zwitserland toe te werken naar de Tour de France. Na ritzeges afgelopen jaar in de Giro (Girmay & Jan Hirt) en Vuelta a Espana (Louis Meintjes) is het winnen van een rit in de Tour de volgende droom die teammanager Jean-François Bourlart graag ziet uitkomen.

Met Girmay wordt ook gewerkt aan een sprinttrein. De wijze waarop de 22-jarige groeibriljant de sprint won in Gent-Wevelgem en Mathieu van der Poel versloeg in die Giro-rit was door van heel ver aan te gaan. Wanneer hij door een lead-out-renner goed kan worden afgezet in de lastigere sprintritten, hoopt het team ook in dit soort ritten zijn winstkansen aanzienlijk te vergroten.

Transfers

Maar liefst twaalf renners hebben de ploeg verlaten. Op de vraag wiens vertrek meer pijn deed; Alexander Kristoff naar Uno-X of Quinten Hermans naar Alpecin-Deceuninck, antwoordde Visbeek verrassend genoeg “geen van beiden”. “Oké, sportief gezien is dat Hermans, maar voor de ploeg is dat het vertrek van Andrea Pasqualon (naar Bahrain Victorious, red.). Ook voor hem. Hij is écht een kind van de ploeg. Hij heeft zes jaar in dit team gereden, heeft heel de groei van de ploeg doorgemaakt. Hij heeft een heel mooi contract ergens anders kunnen tekenen, wat we hem van harte gunnen.”

Onder de elf nieuwkomers in de ploeg zitten twee grotere namen. De meest opvallende daarvan is misschien wel Rui Costa. De inmiddels 36-jarige Portugees is overgekomen van UAE Emirates en bij zijn nieuwe ploeg hopen ze dat hij in de rondes van een week nog altijd in staat is mee te strijden voor de overwinning.

De andere renner die als grote aanwinst werd gepresenteerd is Mike Teunissen. De 30-jarige Limburger is aangetrokken om in de klassiekers Girmay bij te staan, en vanuit die positie wellicht zelf in een kansrijke positie te komen. Maar, geeft Teunissen duidelijk aan, daar is hij nu niet mee bezig. Door blessures en de sterke bezetting bij Jumbo-Visma heeft hij een aantal jaren in het voorjaar te weinig laten zien om een beschermde positie te claimen.

Naast zijn rol als luitenant in de klassiekers zal Teunissen ook in sprintritten de lead-outs voor Girmay gaan verzorgen, zoals hij dat eerder deed voor Dylan Groenewegen.

Budget

Met naar eigen zeggen een van de kleinste budgetten in de WorldTour is het voor Intermarché-Circus-Wanty lastig om te concurreren met de rijkere WorldTeams. Wat ook meespeelt is dat ze nog altijd last hebben van het stempel een kleine Waalse ploeg te zijn. “Toen ik hier binnenkwam werden mij renners aangeboden die ik bij SEG Racing Academy nog niet zou contracteren”, herinnert Visbeek zich, die in 2020 de sportieve leiding in handen kreeg. “Inmiddels is er veel veranderd. Onze onderhandelingspositie is een stuk beter geworden.”

“Wat daarin meespeelt is dat renners zien wat onze werkwijze en visie is. Onze prestaties en uitslagen zijn de beste reclame. Renners komen nu naar ons toe en willen in dit team rijden. Ook omdat ze hier meer kansen krijgen en niet alleen voor een kopman hoeven te rijden.”

De ploeg gaat het seizoen beginnen met een selectie van 29 renners. Eén minder dan is toegestaan. Dat plekje zal voorlopig niet worden ingevuld. Een budgettaire kwestie. Een nieuw contract voor Domenico Pozzovivo is daarmee uitgesloten, al houden ze de deur nog altijd op een klein kiertje.

De kans is groter dat een talentvolle klimmer tijdens het seizoen een contract krijgt aangeboden. De ploeg zegt bergop nog wat versterking te kunnen gebruiken. Door een plekje in de selectie vrij te houden, kunnen ze direct in actie wanneer die kans er is. Direct prof worden bij Intermarché-Circus-Wanty of nog een paar maanden moeten wachten bij een ander team. Met dit soort creatieve strategieën willen ze de concurrentie blijven aangaan met de rijke topteams.