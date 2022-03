Biniam Girmay begint aan superkort Vlaams voorjaar: “De Giro is belangrijker”

Interview

Biniam Girmay (21) is terug op Belgische bodem, al is het maar voor even. De getalenteerde Eritreeër werkt nog de Minerva Classic Brugge-De Panne en de E3 Saxo Bank Classic af, vooraleer hij zich in zijn thuisland gaat voorbereiden op de Giro. “Dan zie ik eindelijk mijn vrouw en kindje terug”, vertelt Girmay aan WielerFlits.

Wie Biniam Girmay zegt, zegt ook zijn stralende glimlach. Bij de start van de Minerva Classic Brugge-De Panne, onder een stralende zon, had hij ook die weer meegebracht. Sinds zijn grote doorbraak op het WK voor beloften in Leuven van vorig jaar, zijn het zijn eerste competitiekilometers op Belgische bodem.

“Gek, inderdaad, want ik rijd toch voor een Belgische ploeg. Echt veel ben ik niet meer in België geweest, want ik logeer doorgaans in San Marino. Daar woon ik met Amanuel Ghebreigzabhier van Trek-Segafredo samen, maar ik ben heel blij om hier terug te zijn. I love Belgium en de enthousiaste fans. Het WK in dit land, dat is iets wat ik nooit meer vergeet.”

Milaan-San Remo boven verwachting

Girmay brak misschien wel door op het WK, maar is ook dit voorseizoen één van de smaakmakers. Naast zijn zege in de Trofeo Alcudia reed hij ook straffe sprints in Parijs-Nice en kwam hij op plek twaalf uit in San Remo. “Amazing om zo’n grote koers te mogen rijden. Alleen was het moeilijk om de wedstrijd aan te voelen en voor de eerste keer al die hellingen te doen.”

“Ik kon nog goed volgen op de Poggio, was mee op de top. Alleen in de afdaling zat ik achter de val van Nizzolo (waardoor ook Roglic opgehouden werd, red), waardoor mijn kansen op de zege weg waren. Maar het was een fantastische ervaring, want ik heb ook op het allerhoogste niveau aan de wereld kunnen tonen wie ik ben. Ik heb nog meer vertrouwen dat ik mijn droom ooit ga kunnen waarmaken: de eerste Afrikaanse renner zijn die een klassieker wint”, lacht de Eritreeër.

Ook bij de ploegleiding van Intermarché-Wanty-Gobert zijn ze gelukkig met hun Afrikaans goudhaantje. “Het is zo’n joviale kerel en hij ligt geweldig in de ploeg. Er zit veel meer in dan er al is uitgekomen”, zegt ploegleider Steven De Neef. “In Parijs-Nice kon hij met een beetje geluk een rit gewonnen hebben. Het is niet dat hij echt angst heeft om te wringen, maar toch begon hij nooit vanuit de ideale positie te sprinten. Hetzelfde op de Poggio, maar dat kan je hem nogal moeilijk kwalijk nemen. Zeker niet na zo’n zware koers.”

Vrouw en kindje

Toch stopt het voorjaar van Girmay al na de E3 Saxo Bank Classic. Een bewuste keuze? “De E3 lijkt mij een ideale koers om al eens te proeven van het Vlaamse werk”, vertelt De Neef. “Het is even nerveus koersen en misschien wel zwaarder dan de Ronde, maar het is ook niet de wedstrijd waar hij de grote druk gaat ervaren. Trouwens, we moeten ook rekening houden met zijn thuissituatie. Nu kan hij een week vroeger naar huis om zich voor te bereiden op de Giro.”

“Dat vind ik zelf ook belangrijk”, vertelt Girmay. “Ik mis mijn vrouw en kindje van anderhalf jaar, dus lijkt het mij niet slecht om daar op hoogte de Giro d’Italia te gaan voorbereiden. Anders was de periode thuis wel heel kort geweest. Ik moet keuzes maken, en ik zal nog wel voldoende kansen krijgen in De Ronde. De Giro is nu het grootste doel.”

Toch blijven ze er bij de Intermarché-ploeg rustig onder. “Laat hem voorlopig maar koersen zonder druk. Het is heel mooi wat hij allemaal presteert, maar we gaan hem nu niet verbranden omdat we UCI-punten nodig zouden hebben. We geven Biniam alle kansen om zich voor te bereiden zoals hij dat zelf wil. Ook in het begin van het jaar hebben we hem pas na Nieuwjaar laten overvliegen. Zo blijft hij gelukkig, en dan volgen de resultaten vanzelf”, aldus De Neef.