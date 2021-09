Biniam Ghirmay zet eerste Classic Grand Besançon achter zijn naam

Biniam Ghirmay heeft de eerste editie van de Classic Grand Besançon gewonnen. In Marchaux was de Eritreeër van Intermarché-Wanty-Gobert de sterkste in een kopgroep met vijf man. Andrea Vendrame werd tweede, Axel Zingle derde. Nairo Quintana en Thibaut Pinot maakten de top-5 compleet.

Dit artikel delen: