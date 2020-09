BinckBank Tour verzoekt fans de koers thuis te volgen dinsdag 29 september 2020 om 09:25

De nieuwe coronamaatregelen van de Nederlandse overheid hebben volgens de organisatie geen gevolgen door de BinckBank Tour, die vandaag van start gaat. Een van de maatregelen, die vanaf vandaag ingaan, is het verbieden van publiek bij sportwedstrijden.

De vijfdaagse BinckBank Tour wordt dit jaar helemaal anders georganiseerd dan normaal, vertelde Gert Van Goolen van organisator Golazo aan het AD. “In een gebied van 150 meter bij de start en aankomst is geen publiek welkom. Daarnaast raden we de wielerfans aan om niet naar de koers te komen kijken. Alle ritten zijn live te volgen op televisie. We vragen iedereen de wedstrijd via de tv te volgen.”

Hij beseft dat de wielersport op de openbare weg plaatsvindt. “Als de koers door je straat komt, kun je natuurlijk buiten gaan staan, mits je afstand bewaart en een mondkapje draagt. Maar we raden het desondanks af en dat zullen we in Nederland nu nog duidelijker communiceren. Ook de rode koerswagen die voor de wedstrijd uitrijdt zal die oproep met speakers doen. Daarnaast is het op de openbare weg aan de klassieke handhaving.”

De organisatie gaat nog in gesprek met de Nederlandse etappeplaatsen en neemt indien nodig verdere maatregelen.