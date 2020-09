Nederlandse overheid scherpt reisadvies voor heel België aan maandag 28 september 2020 om 16:42

De Nederlandse overheid heeft het reisadvies voor heel België verscherpt. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het buurland op ‘code oranje’ gezet, wat betekent dat geadviseerd wordt om alleen voor noodzakelijke reizen naar België te gaan.

Nederland heeft die beslissing genomen als reactie op maatregelen die België heeft aangekondigd voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Die provincies zijn door België aangemerkt als ‘rode zones’.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft extra advies voor mensen die uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stad Antwerpen, de provincie Luik en de provincie Waals-Brabant komen en naar Nederland reizen. Die mensen wordt gevraagd tien dagen in thuisquarantaine te gaan, omdat in die regio’s het aantal besmettingen erg hoog ligt.

“Komt u uit een ander gebied in België? Dan hoeft u bij terugkeer in Nederland NIET in quarantaine te gaan”, schrijft de overheid op de website NederlandWereldwijd.nl. Of deze genomen maatregelen invloed hebben op de wedstrijden die Nederlandse renners en ploegen rijden de komende weken, is nog niet bekend.

Persconferentie

Maandagavond staat een persconferentie gepland van premier Mark Rutte en minister van volksgezondheid Hugo de Jonge. Verwacht wordt dat de coronamaatregelen in heel Nederland verder aangescherpt gaan worden. Eventuele gevolgen voor wielerkoersen in Nederland, zoals de BinckBank Tour en de Amstel Gold Race, zijn nog niet bekend.