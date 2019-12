‘BinckBank Tour begint in 2020 in Dokkum’ woensdag 25 december 2019 om 08:00

De BinckBank Tour begint komend seizoen opnieuw in Friesland. Nadat vorig jaar werd vertrokken vanuit Heerenveen, krijgt ditmaal Bonifatiusstad Dokkum de start toegewezen. Dat melden Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant.

De BinckBank Tour nam de provincie Friesland de afgelopen jaren vaker als uitgangspunt. In 2018 boekte de huidige nationale kampioen Fabio Jakobsen er zijn eerste WorldTour-overwinning, toen de openingsetappe van Heerenveen naar Bolsward leidde. Ook tijdens de edities van 2015 en ’16 was Bolsward het decor van de eerste rit van de rittenkoers door Nederland en België.

De gemeente Noardeast-Fryslân maakt maandag de komst van de ronde officieel bekend op een persconferentie. Dan worden ook meer details uit de doeken gedaan over de etappe in Dokkum. Afgelopen jaar schreef Laurens De Plus het eindklassement op zijn naam door Tim Wellens in de slotetappe naar Geraardsbergen uit de leiderstrui te rijden.

De 16e editie van de BinckBank Tour staat gepland voor 31 augustus tot en met 6 september.