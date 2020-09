BinckBank Tour: Alpecin-Fenix met Van der Poel en Merlier zaterdag 26 september 2020 om 09:51

Alpecin-Fenix heeft bekendgemaakt welke zeven renners van start gaan in de BinckBank Tour, die dinsdag in Blankenberge begint. Met Mathieu van der Poel en Dries De Bondt heeft het ProTeam de ploeg zowel de Nederlandse als de Belgische kampioen aan het vertrek.

Van der Poel maakte eerder deze maand bekend hoe zijn aanloop richting de najaarsklassiekers eruit ziet. De Nederlandse kampioen verkoos een stage in Livigno boven het WK in Imola en rijdt ook de BinckBank Tour. “De BinckBank Tour is niet alleen een ideale voorbereiding op de klassiekers in oktober, ik start er ook gewoon met de ambitie om mezelf meermaals te tonen, gezien de status van de wedstrijd. Een rit meepikken wordt het doel.”

Waar Van der Poel zijn kampioenstrui al liet zien in de Druivenkoers-Overijse en Tirreno-Adriatico, komt De Bondt voor het eerst in actie in zijn Belgische driekleur. Dinsdag soleerde hij naar zijn eerste nationale wegtitel bij de profs. Verder is het uitkijken naar Tim Merlier, die onlangs in de Tirreno Pascal Ackermann versloeg in een massasprint. Senne Leysen, Jonas Rickaert, Oscar Riesebeek en Gianni Vermeersch maken de selectie compleet.

Alpecin-Fenix voor BinckBank Tour 2020

Dries De Bondt

Senne Leysen

Tim Merlier

Mathieu van der Poel

Jonas Rickaert

Oscar Riesebeek

Gianni Vermeersch