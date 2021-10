BikeExchange bevestigt interesse in Dumoulin: “Een van de renners waar we continu naar kijken”

Brent Copeland, algemeen manager van Team BikeExchange, heeft bevestigd dat zijn ploeg Tom Dumoulin op de radar heeft. “Het is een van de vele renners waar we continu naar kijken en over nadenken voor de toekomst”, zei Copeland tegen Cyclingnews.

Dumoulin werd eind vorige maand door de Franse sportkrant L’Équipe in verband gebracht met Team BikeExchange. Volgens de sportkrant stond de 30-jarige Nederlander op het punt om zijn doorlopende contract bij Jumbo-Visma te ontbinden. Voor het management van Dumoulin en zijn ploeg kwam het nieuws compleet uit de lucht vallen. Copeland bevestigde tegen Cyclingnews dat Dumoulin een van de renners is die BikeExchange op het oog heeft voor de toekomst voor een mogelijke rol als klassementsrenner, maar benadrukte tevens dat het niet een beslissing is die de Australische ploeg op korte termijn zal nemen.

“Tom Dumoulin is een renner die eind volgend jaar op de markt is en een renner die de meeste ploegen graag aan boord zouden hebben als hij presteert zoals hij bijvoorbeeld op de Olympische Spelen deed”, vertelde Copeland, die vorig jaar klassementsrenners als Adam Yates en Jack Haig bij zijn ploeg zag vetrekken. “Als hij door wil gaan met zijn klassementsambities is het zeker een renner waarover we om de tafel gaan zitten en zeggen: ‘Oké, is dit iemand die we aan boord kunnen halen voor de toekomst en met wie we kunnen werken’. Hij heeft nog meerdere goede jaren voor de boeg, dus die discussies blijven we voeren.”

De ploegmanager van Team BikeExchange wil eerst zien hoe het seizoen 2022 zich ontvouwt. “Je moet afwachten wat hij volgend jaar doet. Blijft hij investeren in een klassement? Doet hij dat in een drieweekse ronde, of voor etappekoersen van een week? Dat is iets waar we naar moeten kijken, maar het is niet een beslissing die we vandaag nemen. Het is een van de vele renners waar we continu naar kijken en over nadenken voor de toekomst.”