Management Tom Dumoulin noemt interesse BikeExchange onzin, Jumbo-Visma weet van niets

L’Equipe kwam woensdagochtend met groot nieuws over Tom Dumoulin. Hij zou namelijk op het punt staan om zijn doorlopende contract bij Jumbo-Visma te ontbinden. De Limburger wordt in verband gebracht met BikeExchange. Voor het management van Dumoulin en Jumbo-Visma komt dit nieuws compleet uit de lucht vallen. Onzin, laat het management weten aan WielerFlits.

De onderhandelingen tussen Dumoulin en BikeExchange zouden volgens L’Equipe in een vergevorderd stadium zijn. De winnaar van olympisch zilver moet daarvoor wel onder zijn huidige contract tot eind 2022 bij Jumbo-Visma uit. Volgens de Franse krant speelt fietsensponsor Giant een rol in de deal met Dumoulin, die in het verleden bij Team Sunweb al reed op het merk. Giant wordt in 2022 de fietsensponsor van BikeExchange, dat volgend jaar ook Premier Tech erbij krijgt als co-sponsor.

Het management van de 30-jarige Dumoulin laat in gesprek met WielerFlits weten dat het nieuws onzin is. Jumbo-Visma weet niets over vermeende interesse van BikeExchange in hun kopman. “Wij gaan nooit op geruchten in, dus ook nu niet”, voegt de Nederlandse WorldTour-ploeg daar aan toe.