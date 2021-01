Bike-off voor startplek in olympische teamsprint op wielerbaan Grenchen

Op donderdag 28 januari wordt in het Zwitserse Grenchen bekend wie de selectie voor de Nederlandse teamsprint op de Olympische Spelen compleet maakt. De KNWU heeft gekozen voor neutraal terrein om de bike-off te houden. De baanwielrenners trainen normaliter in Omnisport Apeldoorn.

In het Velodrome Suisse in Grenchen (ook wel het hoofdkwartier van BMC) nemen Roy van den Berg, Theo Bos en Nils van ’t Hoenderdaal het tegen elkaar op. Zij zullen elk drie keer vanuit staande start een ronde rijden, en diegene met de snelste tijd over die rondes krijgt de plek. De winnaar voegt zich dan bij Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli, die al geselecteerd zijn voor Tokio.

De bike-off voor de startplek werd vorig jaar uitgesteld vanwege het coronavirus. Op dat moment lag Roy van den Berg daarvoor in pole position, maar de KNWU had die positie nog niet bevestigd. Nils van ’t Hoenderdaal, Sam Ligtlee en Theo Bos meldden zich aan als tegenkandidaten, maar inmiddels is duidelijk dat alleen Bos en Van ’t Hoenderdaal de uitdagers zullen zijn van Van den Berg.

