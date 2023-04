Bijzondere foto: Van der Poel en Philipsen troosten geëmotioneerde Degenkolb

John Degenkolb verraste vriend en vijand door in de finale van Parijs-Roubaix mee te zitten met de grote favorieten, maar op het Carrefour de l’Arbre sloeg het noodlot toe. De Duitser kwam ten en kon zijn winstkansen niet meer verdedigen. Na afloop stortte hij zich geëmotioneerd ter aarde, waarna winnaar Mathieu van der Poel en runner-up Jasper Philipsen hem kwamen troosten. Dat is te zien op een foto van NOS-journalist Han Kock.

“Ik ben natuurlijk heel erg teleurgesteld”, zei Degenkolb even later, weer op de been, tegen Cycling Pro Net. “Ik heb niet veel te zeggen. Ik ben gewoon heel teleurgesteld over de uitkomst van de koers, maar om met zo’n elitegroepje mee te zitten, op mijn eigen kasseistroken, betekende zoveel. Het was een uniek moment, dat ik voor de rest van mijn leven zal herinneren.”

Wat gebeurde er volgens Degenkolb precies bij de val? “Ik zat rechts, maar plots was er geen ruimte meer. Ik werd tegen een toeschouwer aangeduwd. Ik moet nog laten controleren of ik een blessure heb opgelopen, maar mijn linkerschouder is erg pijnlijk.”

Mathieu van der Poel: “Ik kon zelf geen kant op”

Van der Poel blikte bij Sporza nog terug op dat hectische moment. “Ik zat op de kasseien en Jasper wilde opeens op het paadje rijden, naast de kasseien. Ik moest mee, want ik zat rechts van zijn wiel. Degenkolb zat daar weer rechts van. Ik weet niet of ik hem dan aanraak, omdat het hectisch was. Maar ineens gaat hij tegen de grond. Als het mijn fout was, wil ik mij daarvoor excuseren, maar ik kon zelf geen kant op.”

Van der Poel troost de ontroostbare Degenkolb #ParisRoubaix pic.twitter.com/gO6y8KOBbi — Han Kock (@Han_Kock) April 9, 2023