Drama voor Degenkolb: Duitser valt letterlijk weg uit kopgroep op Carrefour de l’Arbre

Een zware tegenvaller voor John Degenkolb. De Duitser zat mee in de kopgroep van zeven in de finale van Parijs-Roubaix, maar op het Carrefour de l’Arbre kwam de Duitser ten val. Hij kon zijn weg weer vervolgen, maar zag zijn kans op de zege daardoor in rook opgaan.

Degenkolb reed halverwege de vijfsterrenstrook rechts in het gootje. Mathieu van der Poel zat in derde positie en wilde door een gaatje, maar net op het moment dat hij naar voren stoof, ging zijn ploeggenoot Jasper Philipsen ook wat naar rechts. De drie renners – Degenkolb, Van der Poel en Philipsen – kwamen zo met elkaar in aanraking. Terwijl Van der Poel en Philipsen overeind konden blijven, ging de winnaar van Parijs-Roubaix 2015 onderuit.

