Bijval Dowsett voor Schär: “Bidons belangrijker voor de sport dan we denken”

Michael Schär krijgt steun uit het peloton na zijn diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen. De Zwitser gooide een bidon buiten een afvalzone weg, wat sinds 1 april verboden is, en werd door de jury uit koers gehaald. Collega-renner Alex Dowsett reageerde op het voorval.

Nadat Schär maandagochtend met een persoonlijke anekdote terugkwam op zijn diskwalificatie, beschreef ook Dowsett een eigen ervaring waarin hij de waarde van drinkbussen voor jonge fans benadrukt. Aan de hand van twee foto’s neemt de renner van Israel Start-Up Nation zijn volgers mee terug naar de Tour of Britain van 2016, toen hij nog voor Movistar koerste. Op de foto is te zien hoe de grupetto een jonge fan – blauw fietstruitje, kaplaarsjes – langs de kant van de weg voorbijrijdt.

“Terwijl zijn moeder hem goed in de gaten hield, mocht hij dicht langs de weg staan. Hij had al een paar bidons verzameld en ik gaf hem die van Movistar om aan zijn collectie toe te voegen. Gelukkig legde een fotograaf dit vast, net als de andere foto. De foto was een echte hit op social media en mensen reageerden dat dit is waar de wielrennerij en de sport om draait, namelijk als inspiratiebron voor de volgende generatie”, schrijft Dowsett.

Arlo heet het jongetje, gaat de 32-jarige renner verder. “Na de wedstrijd nam zijn familie contact op om te zeggen hoezeer Arlo en zij het gebaar van de renners hadden gewaardeerd. Een paar maanden later kwamen Arlo en zijn familie naar Londen om de presentatie van mijn stichting Little Bleeders (die jonge mensen met bloedziektes ondersteunt, red.) bij te wonen, waarvan Arlo, die geen weet van hemofilie had, ambassadeur werd.”

‘Belangrijker onderdeel van de sport dan we denken’

Dowsett wil maar zeggen: “Door deze drinkbus, bidon of dit stuk ‘afval’ is deze jonge knul in aanraking gekomen met zowel een sport, een vorm van lichaamsbeweging, een goed doel, als een aandoening waar hij waarschijnlijk tot deze bidon nog nooit van gehoord had. Als renners moeten we ons bewuster zijn van waar we dingen weggooien, maar deze bidons hebben een verzamelwaarde en vormen een veel belangrijker onderdeel van de sport dan we denken.”

“Deze foto is nu een overtreding in de wielersport, waarvoor je kunt worden gediskwalificeerd”, sluit de Britse renner zijn relaas af.