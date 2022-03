Bijrol Julian Alaphilippe na zware val in Strade Bianche: “Heb pijn aan de rug”

Julian Alaphilippe was vooraf een van de grote favorieten voor Strade Bianche, maar hij kwam uiteindelijk als 58ste over de finish. De wereldkampioen kwam op 100 kilometer van de finish zwaar ten val bij een massale crash. “Momenteel heb ik wel pijn aan de rug”, vertelt hij na de finish.

“Ik weet niet precies wat er gebeurde. Het waaide hard, plots vielen ze voor mij en lag ik er ook bij”, legt de kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl uit tegen Belga. Terwijl veel schaduwfavorieten moesten opgeven na de valpartij, kon Alaphilippe zijn weg vervolgen. Het Belgische team zette zich nog op kop voor de Fransman, maar hij kon in volle finale niet mee met de rest.

Kasper Asgreen bleek over betere benen te beschikken. De Deen werd uiteindelijk derde in Siena. “Het is wel goed voor de ploeg dat we met Kasper iemand op het podium hebben. Hij is derde, dat is niet slecht en daar zijn we tevreden mee. Veel meer zat er wellicht niet in vandaag. Zeker als je kijkt naar Tadej Pogačar, hij was echt wel in grote doen”, aldus Alaphilippe.