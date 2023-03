Bijrol Annemiek van Vleuten in Strade Bianche: “Niet goed genoeg”

Annemiek van Vleuten kon geen hoofdrol opeisen in Strade Bianche. De wereldkampioene van Strade Bianche kwam in Siena als vijfde over de finish. “Het was geen moment rustig in de koers”, lacht ze. “Dat was goed voor het publiek, maar ik speelde geen rol in de finale.”

Daar was een duidelijke reden voor, volgens Van Vleuten. “Ik was niet goed genoeg, en anderen waren sterker”, concludeert ze in gesprek met Eurosport. “Ik had heel goede benen, maar maakte een grote fout. Want eigenlijk zat ik de hele dag goed geplaatst, maar op de plek waar ik dat echt wilde, maakte ik een fout. Ik zat te ver van achteren.”

Dat was op de onverharde strook van Monteaperti, met daarna nog twee stroken voor de boeg. “En toen was het in een seconde gedaan. Ik wilde daar eigenlijk aanvallen. Dat was een shit moment, maar aan de andere kant was Demi Vollering de sterkste vandaag.”

Ook Van Vleuten kreeg in volle finale te maken met het paard dat het parcours op was gerend. Demi Vollering werd er door gehinderd, maar de wereldkampioene niet echt. “Dat was echt gek. Ik heb hem kunnen ontwijken, maar hij hinderde mij niet”, lacht ze. “Nu ga ik naar de Teide op Tenerife. Ik moet nog iets beter worden, al denk ik dat ik wel goed was. Maar je moet super goed zijn om te winnen in het vrouwenwielrennen. Ik ben terug voor Vlaanderen.”

