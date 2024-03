zaterdag 23 maart 2024 om 08:45

Bijna twee op een rij voor Marijn van den Berg in Catalonië: “Er zat niet meer in de benen”

“Ik begon te twijfelen of ik nog wel kon winnen”, zei Van den Berg na zijn ritzege in de vierde etappe van de Ronde van Catalonië. In de vijfde rit was bijna opnieuw raak voor de Nederlander van EF Education-EasyPost. Hij moest enkel Axel Laurance voorlaten in finishplaats Viladecans

“Het was een superzware dag en we wisten dat het lastig ging worden op de beklimmingen. De ploeg bleef bij me, dat was fantastisch. Uiteindelijk konden we in de finale terugkomen, maar ik merkte wel dat het een zware achtervolging was geweest.”

“Ik kon vrij eenvoudig opschuiven in de finale, de groep was niet zo groot meer en het waren vooral klimmers. Ik zat volgens mij in een goede positie. Het was close, maar er zat niet meer in de benen. Dit was het hoogst haalbare”, concludeert Van den Berg.