Kenny De Ketele vervangt Robbe Ghys in Omloop

Robbe Ghys is op het laatste moment van de startlijst gehaald voor Omloop Het Nieuwsblad. De 24-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise had te maken met een coronageval in zijn familie. Hij is vervangen door Kenny De Ketele.

Voor De Ketele, die tijdens het WK baanwielrennen van 2019 samen met Ghys brons pakte op de Madison, wordt dit zijn eerste deelname aan de Omloop. “Ineens ga ik van start in een van mijn droomkoersen. We beginnen in Gent waar ik opgroeide, in mijn favoriete velodroom het Kuipke, en we koersen rond mijn woonplaats Oudenaarde. Ik voel me als een klein kind vandaag”, schreef hij op zijn social media.

Sport Vlaanderen-Baloise is niet de enige ploeg die haar selectie moest wijzigen als gevolg van het coronavirus; Israel Start-Up Nation begint met twee renners minder nadat een staflid positief had getest op het coronavirus.