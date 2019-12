Biehler en fietsenmerk Krush Bikes slaan handen ineen donderdag 19 december 2019 om 16:41

Krush Bikes wordt volgend seizoen naamgevend partner van Biehler Pro Cycling, zo hebben beide partijen laten weten via een persbericht. De gerenommeerde opleidingsformatie zal voortaan door het leven gaan als Biehler Krush Pro Cycling. De rensters zullen hun wegwedstrijden afwerken op de Krush Aero Deluxe.

Milo van Wermeskerken is namens Krush Bikes enthousiast over de toekomstige samenwerking. “We zijn een jong en ambitieus fietsenmerk. Aangezien we ons vooral richten op de Nederlandse markt, is de keuze voor Biehler Pro Cycling heel logisch. Deze samenwerking is voor ons een mooie kans om aan Nederland te laten zien waar we toe in staat zijn. Nu zullen meer mensen kennis maken met onze fietsen”

“Daarnaast spreekt de ploeg ons enorm aan, aangezien we eenzelfde drive zien om op alle vlakken beter te willen worden. Er staat een stip aan de horizon waar we allebei naartoe willen. We gaan er alles aan doen om dat te bereiken”, aldus Van Wermeskerken.” Merel Hofman – die straks aan haar tweede jaar begint bij Biehler Krush Pro Cycling – is ook enthousiast over haar nieuwe tuig.

Veel vertrouwen

“Het is echt een topfiets. Krush is nog geen merk dat iedereen kent, maar de fietsen doen niets onder voor de bekendere merken. Het heeft me vooral aangenaam verrast hoe stijf de fiets is. Ik ga dan ook met veel vertrouwen het nieuwe seizoen in.” De selectie bestaat naast Hofman uit Marissa Baks, Inez Beijer, Maike van der Duin, Senna Feron, Roos Hoogeboom, Melanie Klement, Laura van Regenmortel, Quinty Ton, Nienke Wasmus en de Britse Henrietta Colborne.

Selectie Biehler Krush Pro Cycling in 2020

Marissa Baks

Inez Beijer

Henrietta Colborne

Maike van der Duin

Senna Feron

Merel Hofman

Roos Hoogeboom

Melanie Klement

Laura van Regenmortel

Quinty Ton

Nienke Wasmus