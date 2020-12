Biehler Krush presenteert nieuwe naam en nieuw tenue

De vrouwenploeg van Biehler Krush gooit het in 2021 over een andere boeg. Het UCI-team neemt afscheid van hoofdsponsor Biehler en daar komen drie naamsponsors voor in de plaats: Grant Thornton Krush Bikes Tunap Sports. Ook het nieuwe tenue is gepresenteerd.

De nieuwe ploegnaam is opgebouwd uit Grant Thornton (netwerk van onafhankelijke accountants- en adviesorganisaties), Krush Bikes (fietsenmerk) en Tunap Sports (fiets- en lichaamsverzorgingsproducten). Teammanager Hans Blom laat weten dat door de steun van deze partners de ploeg, dat zich richt op de opleiding en een profploeg, zich verder kan ontwikkelen.

De selectie van Grant Thornton Krush Bikes Tunap Sports bestaat in 2021 uit de volgende rensters: Nienke Wasmus, Quinty Ton, Melanie Klement, Henrietta Colborne, Inez Beijer, Marissa Baks, Daniek Hengeveld, Nathalie Eklund en Clara Lundmark.