Wielertransfers 2021: Patrick Konrad, Clément Berthet, Marlen Reusser

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Patrick Konrad

De Oostenrijkse klimmer Patrick Konrad zal volgens het Duitse Radsport-news ook in 2021 uitkomen voor BORA-hansgrohe. Konrad, de nummer acht van de voorbije Giro d’Italia, is bezig aan zijn zesde seizoen bij de formatie van manager Ralph Denk. Hij werd dit jaar ook nog tweede in de Sibiu Cycling Tour en zevende in de Waalse Pijl.

Konrad zal volgend seizoen enkele nieuwe gezichten tegenkomen bij de ploegenpresentatie, aangezien BORA-hansgrohe zich heeft versterkt met Wilco Kelderman, Jordi Meeus, Nils Politt, Frederik Wandahl, Matthew Walls, Ben Zwiehoff en Giovanni Aleotti.

Clément Berthet

Clément Berthet maakt een opvallende carrièremove. De 23-jarige Fransman zegt het mountainbiken vaarwel en zal volgend seizoen uitkomen als wegwielrenner. Berthet heeft namelijk een vierjarig contract getekend bij Nippo-Delko One Provence, dat in het bezit is van een ProTeam-licentie.

Berthet kwam de laatste jaren als mountainbiker uit in de beloftencategorie en werd in 2019 vijfde in de Wereldbeker. “Ik heb lang getwijfeld om de switch te maken. Ik zag vooral een toekomst als mountainbiker en niet als wegwielrenner. Ik heb een maand geleden echter de knoop doorgehakt en gekozen voor een wegcarrière”, zo laat Berthet weten aan DirectVelo.

Marlen Reusser

Marlen Reusser heeft een nieuwe ploeg gevonden voor 2021. De Zwitserse tijdrijdster koerst volgend jaar voor het Italiaans-Sloveense Alé BTC Ljubljana, de ploeg van veelwinnares Marta Bastianelli en de Nederlandse Maaike Boogaard. Reusser moest op zoek naar een nieuwe werkgever na het verdwijnen van damesteam Paule Ka.

“Ik heb altijd al met bewondering gekeken naar Alé BTC Ljubljana. Er heerst een goede sfeer binnen de ploeg en ik hou van de Italiaanse manier van leven en de passie voor de sport. Ik wil dan ook graag Italiaans leren. Ik kan me ook vinden in de teamfilosofie”, aldus Reusser, dit jaar goed voor zilver op het WK tijdrijden en brons op het EK tijdrijden.

Clara Lundmark

Biehler Krush Pro Cycling kan volgend seizoen rekenen op de werkkracht van Clara Lundmark. De 21-jarige Zweedse heeft haar eerste profcontract ondertekend, nadat ze dit seizoen al een tijdje stagiair was bij de Nederlandse formatie. Lundmark werd dit jaar onder meer twintigste in de Grote Prijs Euromat.