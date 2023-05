Bezuinigingen op komst bij Britse wielerbond: talentvolle renners de dupe

De Britse wielerbond moet vanwege financiële problemen de broekriem stevig aanhalen. British Cycling moet noodgedwongen bezuinigingen doorvoeren. Dit heeft ook gevolgen voor (beloftevolle) Britse wielrenners: de bond zal in 2024 op de weg maar een zeer beperkt U23-programma afwerken.

De verwachting is dat de Britse wielerfederatie in 2024 zal afzien van belangrijke wegevenementen als de Tour de l’Avenir, de wedstrijden die deel uitmaken van de Nations Cup maar ook de Tour of Britain. Dit meldt Cyclingweekly. In het verleden wisten renners als Tao Geoghegan Hart, de gebroeders Adam en Simon Yates en Tom Gloag zich via deze wedstrijden klaar te stomen voor het profniveau.

British Cycling zal zijn beste beloften wel gewoon naar de internationale kampioenschappen (EK en WK) sturen. Cyclingweekly heeft ook begrepen dat de nationale bond zich zal blijven inzetten voor een volledig baanprogramma.

Financiële onzekerheid

Het nieuws over bezuinigingen binnen de Britse wielerbond komt op een moment van financiële onzekerheid voor de gehele Britse economie. “British Cycling wordt, samen met vele andere nationale bestuursorganen, geconfronteerd met een financieel enorm uitdagend landschap. Dit heeft gevolgen voor ons werk, op allerlei gebieden”, schetst Tom Stanton namens British Cycling.

De federatie zou kampen met een begrotingstekort van iets meer dan 100.000 euro. De wegkalender voor 2024 moet nog worden afgerond en zal later worden aangekondigd door British Cycling.