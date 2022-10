Shell wordt sponsor British Cycling: “Een belangrijke stap richting energieneutraliteit”

British Cycling gaat vanaf volgende maand samenwerken met Shell UK. De oliemaatschappij wordt tot eind 2030 sponsor van de wielerbond van Groot-Brittannië.

“We kijken er naar uit om samen te werken met Shell UK voor de rest van dit decennium”, zegt Brian Facer, de CEO van British Cycling, in een persbericht. “We willen samen de toegang tot de sport vergroten, onze eliterenners steunen, onze organisatie en sport helpen, en belangrijke stappen zetten richting energieneutraliteit – dingen waarvan we weten dat onze leden er enorm veel passie voor hebben.”

David Bunch, de topman van Shell UK, zegt ’trots’ te zijn dat Shell een officiële partner wordt van British Cycling. “Het partnerschap reflecteert de gedeelde ambities van Shell UK en British Cycling om energieneutraal te worden in Groot-Brittannië, en om vormen van transport met een lage uitstoot aan te moedigen, zoals fietsen of per elektrische vervoersmiddel.”

Shell begint binnen British Cycling ook een specifiek project genaamd ‘Limitless’. Dit programma heeft als doel de barrières breken die invalide mensen hebben om toegang te krijgen tot de wielersport.