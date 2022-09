Bettiol speerpunt in Italiaanse WK-selectie: “Team is klaar om hem te ondersteunen”

De Italiaanse bondscoach Daniele Bennati heeft hoge verwachtingen van Alberto Bettiol voor het aankomende WK wielrennen in Australië. Dat heeft de voormalig topsprinter laten weten in gesprek met Bici.news. “Hij is een van de hoekstenen van onze ploeg.”

Bennati heeft zijn definitieve selectie nog niet op papier, maar heeft al wel een paar namen in zijn hoofd. “Alberto Bettiol is een van de speerpunten binnen onze ploeg. Hij is een certitude. Het team zal klaar zijn om hem te ondersteunen. Ook Matteo Trentin zal er bij zijn, die snel is na een lastige wedstrijd. Giacomo Nizzolo zal dan weer geen deel uitmaken van de selectie”, verklapt de bondscoach.

Diego Ulissi

Bennati zag ook een belangrijke rol weggelegd voor Diego Ulissi, maar diens ploeg UAE Emirates weerhoudt de ervaren eendagscoureur van deelname aan het WK. “Zijn selectie was nog niet bevestigd. Daarom hebben we bondscoach Daniele Bennati verzocht om hem niet mee te nemen als er nog twijfel is. We zijn door het WK al veel renners drie weken lang kwijt in die periode. Uiteindelijk rijdt Ulissi in onze dienst”, liet Mauro Gianetti, teambaas van UAE Emirates, eerder weten.

Dit tot teleurstelling van Bennati, die echter niet verder meer zal aandringen bij UAE Emirates en Ulissi. “Joxean Fernández Matxín (de manager van UAE Emirates, red.) belde me op en zei dat ik Ulissi niet kon selecteren. Ze kwamen tot de conclusie dat ze renners nodig hebben om punten te scoren. Ik wilde Ulissi eigenlijk toch nog opbellen om hem te vertellen dat hij de selectie niet kon weigeren, maar ik besef dat ik de renner in kwestie niet zo in de problemen kan brengen.”