Betsema na zevende seizoenszege: “Van mij mag het seizoen nog wat langer duren”

De Waaslandcross in Sint-Niklaas werd een prooi voor Denise Betsema. De Texelse van Pauwels Sauzen-Bingoal boekte haar zevende overwinning van het seizoen en daar was ze meer dan tevreden mee: “Dit is gewoon heel mooi meegenomen.”

Betsema vond het ‘supermooi’ om de Waaslandcross op haar naam te schrijven. “Ik voelde dat ik steeds beter werd. Natuurlijk hoop je dan op een piek op het WK, maar toen zat ik met een blessure. De vorm was er gewoon wel en dat zie je vandaag ook weer. Van mij mag het seizoen nog wat langer duren…”

“Ik voelde me heel sterk”, zegt Betsema over de wedstrijd. “Ik probeerde een paar keer te versnellen. De eerste keer kwam Annemarie er weer bij, later kon ik toch een gaatje slaan. Het verschil bleef tot het einde vrij klein, dus dat was toch heel spannend. De overwinning is gewoon heel mooi meegenomen, ook met het oog op volgend seizoen. Maar eerst gaat de fiets even opzij en is er tijd voor andere dingen.”

Annemarie Worst: “Denise is net even iets sterker”

“Het was rijden tegen de wind en tegen Denise”, vat Annemarie Worst, de nummer twee van de wedstrijd samen. “Het was een lastig rondje, je rijdt hier eigenlijk overal voor door de wind. Dat maakte het zwaar. Tijdens het laatste rondje merkte ik dat het net iets te lang was voor mij. Mijn vorm is gewoon niet zoals de afgelopen jaren, en dan merk ik dat Denise nu even net iets sterker is.”

“Het was een heel ander seizoen dan de voorbije jaren. Vooral mentaal was het lastig. Ik ben met een blessure het seizoen in gegaan, maar ik was eigenlijk direct al wel goed. Na het EK werd het wat minder en besloot ik me op het WK te richten. Daar heb ik gewoon goed gereden (zilver, red.). Desondanks ben ik zeker niet tevreden over mijn seizoen. Ik hoop op een goede voorbereiding, zodat ik volgend jaar weer mee kan doen.”