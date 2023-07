Mathieu van der Poel voelt zich ‘stuk beter’ in slotrit: “Hopelijk goed teken voor WK”

Geen vijfde ritzege voor Jasper Philipsen in de Tour de France. De sprinter van Alpecin-Deceuninck kon niet zegevieren op de Champs-Élysées, ondanks een lead-out van Mathieu van der Poel. “Ik denk dat we het weer perfect deden met het team”, zei laatstgenoemde tegen Eurosport.

“Het was heel hectisch, maar ik denk dat ik een goede lead-out deed om hem af te zetten”, vervolgde Van der Poel. “Hij miste alleen de benen een beetje denk ik. Maar hij heeft al zo’n geweldige Tour gereden. Vier ritzeges, het groen. We hadden niet meer kunnen wensen.”

Voorafgaande aan de slotrit was er nog twijfel. Philipsen had gezegd dat de rollen mogelijk omgedraaid zouden worden bij Alpecin-Deceuninck en Van der Poel de sprint zou doen op de Champs-Élysées. “Misschien had ik mijn eigen sprint kunnen doen, maar ik denk dat Jasper heeft laten zien hoe snel hij is”, zegt de Nederlander nu. “We keken nog naar de video van vorig jaar (toen Philipsen wel won, red.). Hoe snel hij daar wegschoot… Vandaag had hij alleen wat mindere benen, zei hij tegen me. Dat is niets om je voor te schamen.”

Beter gevoel

Hoe kijkt Van der Poel naar zijn eigen Tour? “We krijgen als klassiekerrenners niet al teveel kansen. En in week twee was ik ziek. Bij twee kansen die ik daar had, was ik niet op mijn topniveau. Dat was jammer, maar ik ben al blij dat ik in de derde week weer wat beter werd en herstelde. Vandaag was ik alweer behoorlijk goed. Daar ben ik blij mee.”

Tegenover de NOS sprak Van der Poel woorden van een soortgelijke strekking. “Ik ben in ieder geval beter geworden, maar de tweede week heb ik wel afgezien. In ieder geval kom ik er nu terug door. Ik voel me stuk beter. Hopelijk is dat een goed teken voor het WK”, aldus MVDP. “Persoonlijk ben ik niet tevreden, maar ik kan er wel een reden voor. Wat ik nu ga doen? Iets eten en drinken, twee criteriums en dan rustig aan richting het WK. Misschien doe ik nog een paar harde trainingen om het lichaam actief te houden.”

Lees ook: Tour 2023: Tweede eindzege op rij voor Jonas Vingegaard, Meeus verrast Philipsen in Parijs