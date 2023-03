Best bewaarde geheim Milaan-San Remo 2022 krijgt geen opvolging

Matej Mohorič won vorig jaar Milaan-San Remo na een spectaculaire afdaling van de Poggio. Hij gebruikte daarvoor een speciaal wapen: een dropper post, bekend uit het mountainbiken. Naar eigen zeggen van de Sloveen, leverde dat hem de winst op. “Deze truc kun je één keer gebruiken, maar het heeft me wel de zege in La Primavera opgeleverd”, zei hij destijds. Gaan meer ploegen het voorbeeld van Mohorič volgen? WielerFlits ging op onderzoek uit.

In een uitgebreid artikel na Milaan-San Remo vorig jaar, legde mountainbike-bondscoach Gerben de Knegt de werking en de voordelen van een dropper post uit. “Het is simpel: met een knopje op je stuur kan je de zadelpen laten zakken en weer omhoog laten komen. Een groot voordeel, want in een afdaling verlaag je het zwaartepunt op de fiets.”

“Er komt daardoor meer gewicht op je achterwiel, waardoor je je fiets beter onder controle hebt. Je kunt daardoor sneller door de bochten en je bent aerodynamischer. Een dropper post weegt ook maar 200 gram meer dan een normale zadelpen. Daarnaast verliest de fiets géén stijfheid, wat men wél vaak opmerkt.”

De hoofdpersoon van vorig jaar koerst deze Milaan-San Remo opnieuw met een dropper post. Grote kans dat hij bovenop de Poggio opnieuw een dodemansrit inzet naar beneden. Mohorič en ook De Knegt verwachtten vorig jaar dat de concurrentie niet nog een keer liet foppen.

Dat zou overigens nog altijd kunnen, maar navraag bij een aantal ploegen van de topfavorieten leert ons dat ze het best bewaarde geheim van vorig jaar niet zullen gebruiken komende zaterdag. Mathieu van der Poel rijdt er niet mee volgens een zegsman van Alpecin-Deceuninck, net als de overige renners van de Belgische formatie. Ook Team DSM zal geen dropper post inzetten in San Remo.

Illegaal

Ook tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe zal naar alle waarschijnlijkheid geen dropper post gebruiken. “Nee, bij mijn weten niet. Tenzij ze het echt supergeheim willen houden”, laat een woordvoerder van Soudal Quick-Step weten. Bij Jumbo-Visma was het antwoord eerst ‘nee’. Al kwam er later nog een reactie: “Eigenlijk doen we hier vooraf geen uitspraken over. En dat geldt dan in het algemeen voor (strategische) overwegingen”.

Wel rijdt de ploeg van Wout van Aert met onderdelen van SRAM. Een voordeel. “De andere teams rijden met Shimano, dat een dropper van het merk Pro heeft”, legt De Knegt uit. “Die werkt via kabels en moet een mecanicien dus in het frame integreren. Dat is lastig. SRAM heeft een draadloze variant, die werkt via Bluetooth.”

Of alle ploegen eerlijk zijn in hun antwoorden, valt zaterdag te bezien. Al gaan wij daar uiteraard wel vanuit. Met zekerheid kunnen we in ieder geval stellen dat topfavoriet en Mohorič’ landgenoot Tadej Pogačar níet met de mountainbike-noviteit zal rijden in Milaan-San Remo. “Nee. Ik denk ook dat dit illegaal is om te doen op een Colnago”, knipoogt de woordvoerder van UAE Emirates ons toe. Waarvan akte!

