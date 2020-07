Besparingen én geen mechanische fraude; Péraud mag opstappen bij UCI dinsdag 7 juli 2020 om 10:27

De Internationale WielerUnie heeft Jean-Christophe Péraud de laan uitgestuurd. De 43-jarige ex-prof was er sinds eind 2017 aan de slag als technisch manager. De Fransman hoopt nu op een terugkeer als coach in het peloton.

In april kondigde de UCI al bezuinigingsmaatregelen aan. Door de vele afgelastingen van wedstrijden en het verschuiven de Olympische Spelen naar volgend jaar, liep de Wielerunie veel inkomsten mis. Er werden een aantal acute maatregelen genomen zoals technische werkloosheid van het personeel en bezuinigingen op projecten. Ook Christophe Péraud is daar niet aan de besparingen ontsnapt. 30 juni was zijn allerlaatste dag in dienst van de UCI.

Meer dan twee jaar was Péraud, die als ingenieur is opgeleid, er aan de slag als technisch manager. Met als belangrijkste taak de strijd aan te gaan tegen mechanische fraude. “Hier hangt de geloofwaardigheid van onze sport vanaf”, toeterde David Lappartient. “Het is een van onze absolute prioriteiten.”

Het Franse L’Equipe bericht nu dat de missie van Péraud beëindigd is. “En dat is ook wel zo”, vertelt hij aan L’Equipe. “Toch deels. Ze is beëindigd omdat ik mij ervan bewust ben dat er op het hoogste niveau van het wielrennen geen sprake is van mechanische fraude. Anderzijds weer niet omdat de UCI er nog niet in geslaagd is he grote publiek te garanderen dat die fraude niet bestaat.” Péraud wil zijn kennis in de toekomst ten dienste stellen van een profteam.