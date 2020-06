Bernard Hinault: “Ze hebben bij Team Ineos een probleem gecreëerd” dinsdag 9 juni 2020 om 15:44

Chris Froome hoopt over enkele maanden geschiedenis te schrijven door voor een vijfde keer de Tour de France te winnen. De renner van Team Ineos zal het kopmanschap echter moeten delen met Egan Bernal en Geraint Thomas. “Het is een probleem dat ze bij Ineos zelf hebben gecreëerd”, aldus Bernard Hinault.

De Fransman – die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw vijf keer de Ronde van Frankrijk wist te winnen – kijkt met het AD vooruit naar de aankomende editie van de Tour. Hinault kijkt vooral naar Team Ineos. “Ze hebben de beste renners aangetrokken om elk jaar weer de Tour te winnen. Ze willen alle drie de ronde winnen.”

“Het is aan de ploegleiding om knopen door te hakken, maar dat hebben ze in het verleden niet gedaan. De beslissing over het kopmanschap zal in de bergen moeten vallen.” Bernal gaf onlangs aan dat hij niet zomaar zijn eigen ambities opzij zal zetten. “Ook al ben ik nog jong, ik ga geen kans om de Tour de France te winnen verspillen.”

Hinault: “Het is een probleem dat ze zelf hebben gecreëerd.” De Fransman verwacht veel van Bernal, maar weigert Froome af te schrijven. “Ik denk nog altijd dat Froome het in zich heeft. Bernal is de renner van de toekomst, Froome moet de Tour afwachten. Hij moet daarna beslissen over zijn toekomst: weggaan of blijven bij Team Ineos?”

“Hij kan beter naar een andere ploeg vertrekken als hij dit jaar de Tour niet wint wegens het gebrek aan steun. Dan moet hij naar een ploeg gaan waar hij zeker de enige kopman is voor de Tour.”