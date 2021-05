Bernal: “Vandaag was echt een moeizame dag”

Egan Bernal gaf na afloop van de Giro-etappe naar Sega di Ala toe dat hij een moeizame dag had. Op de slotklim verloor hij meer dan vijftig seconden op Simon Yates, die samen met João Almeida bij de Colombiaan was weggereden. Bernal behield wel het roze.

“Vandaag was echt een moeizame dag. De laatste kilometers waren erg steil. Ik probeerde Yates te volgen, maar vandaag was hij sterker dan ik. Toen probeerde ik bij Caruso te blijven, hij staat het dichtst in het klassement. Ik wilde geen risico’s nemen. Yates was indrukwekkend vandaag. Ik heb slechts mijn best gedaan”, zei Bernal naderhand.

Ondanks de moeilijke dag, was de kopman van INEOS Grenadiers nog best tevreden. “Ik verloor immers niet al te veel tijd op Yates. Vandaag was perfect voor hem. Op Caruso verloor ik maar een paar seconden, dus op een slechte dag als vandaag verloor ik bijna niets op de nummer twee van het klassement. Op Yates heb ik nog aardig wat voorsprong.”

Voor Bernal staat voorop dat hij uiteindelijk in Milaan als eindwinnaar wordt gehuldigd. “Of ik de Giro met een seconde of twee minuten win, is voor mij hetzelfde”, zei hij tot slot.