Bernal en Yates voeren INEOS Grenadiers aan in Burgos

De Vuelta a Burgos mag deze week rekenen op de deelname van Egan Bernal en Adam Yates. De Colombiaan en de Brit zijn de kopmannen van de selectie van INEOS Grenadiers. Ook Iván Ramiro Sosa, tweevoudig winnaar van de Spaanse rittenkoers, doet mee.

Bernal en Yates maken zich op voor een deelname aan de aankomende Vuelta a España en daarvoor is Burgos een van de beste voorbereidingskoersen. De steun die zij krijgen is ook niet min, want naast Sosa zijn ook Daniel Felipe Martínez, Jhonatan Narvaez en Pavel Sivakov van de partij. Salvatore Puccio maakt het zevental compleet.

Egan Bernal maakte afgelopen weekend zijn rentree in het peloton nadat hij in mei de Giro had gewonnen. Hij werd er zestiende in de Clásica San Sebastián. Yates werd in de Baskische klassieker 27ste, nadat hij een week eerder nog negende was geworden in de olympische wegrit in Tokio.

Selectie INEOS Grenadiers voor de Vuelta a Burgos 2021 (3-7 augustus)

Egan Bernal

Eddie Dunbar

Daniel Martínez

Jhonatan Narvaez

Salvatore Puccio

Pavel Sivakov

Adam Yates