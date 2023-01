Bernal denkt aan Tour: “Komende maanden maken duidelijk met welke ambities”

Egan Bernal spreekt zich hardop uit over een nieuwe deelname aan de Tour de France. De Colombiaanse klimmer is momenteel in Argentinië voor de Vuelta a San Juan, maar heeft in de zomer de Ronde van Frankrijk als hoofddoel. “De komende maanden zullen me duidelijk maken met welke ambities ik naar de Tour mag toeleven”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

“De Tour is en blijft de belangrijkste koers van het jaar. Ik heb er sinds 2020 niet meer gereden en ik moet ook bekennen dat ik momenteel nog een beetje bang ben, maar ik heb zulke goede herinneringen aan die wedstrijd. Daar is het voor mij allemaal ontploft in 2019. Precies daarom wil ik er weer naartoe”, aldus de Tourwinnaar van vier jaar geleden.

Dat de verwachtingen hoog zullen zijn, weet Bernal. Hij is na zijn zware valpartij uit het voorjaar van 2022 nog altijd op de weg terug naar zijn oude niveau. “Dat houdt ook in dat ik eerst nog zal moeten bewijzen dat ik er klaar voor ben. Dat wordt geen makkelijke klus, want ik wil meer doen dan gewoon aan de start staan. Ik heb nog een lange weg te gaan”, voorspelt hij.

Eerder sprak de 26-jarige klimmer van ‘het jaar van de waarheid’. De vraag is of Bernal ook in wedstrijden weer kan meedoen om de knikkers. “Ik voel me op dit moment even goed als in die periodes in 2019 (eindzege Tour) en 2021 (eindzege Giro). Ik train op dezelfde manier en dat gaat goed, maar er is nog een verschil tussen trainen en koersen, natuurlijk. Mijn waarden op training zijn gelijkaardig aan die van dezelfde periodes in mijn beste jaren. Alleen is het nog vroeg op het seizoen”, benadrukt Bernal.

