donderdag 21 december 2023 om 12:47

Bergrit naar Monte Petrano scherprechter in parcours Tirreno-Adriatico 2024

Het parcours van Tirreno-Adriatico 2024 kent een etappe met een aankomst bergop. Op de vijfde dag van de Italiaanse rittenkoers ligt de finish op de Monte Petrano, die vanuit Cagli beklommen wordt. Deze koninginnenrit eindigt daarmee met een klim van 10,4 kilometer aan gemiddeld 7,8%.

Net als vorig jaar gaat Tirreno-Adriatico van start met een tijdrit in Lido di Camaiore. Dit keer is de tijdrit 10 kilometer lang, wat een kleine vier kilometer korter is dan de chrono die Filippo Ganna afgelopen seizoen won. Twee etappes zijn gemaakt voor de pure sprinters. Dan spreken we van de tweede rit naar Follonica en de slotrit, die traditioneel finish in San Benedetto del Tronto.

Drie keer lijken er kansen te zijn voor de puncheurs of de sterke sprinters die wel een klim kunnen overleven. Etappe drie naar Gualdo Tadino heeft een heuvel in de finale en een licht oplopende aankomst, terwijl de vierde rit met aankomst in Giulianova ook een stijgende finishstraat kent. Redelijk vroeg in de rit zit nog een serieuze klim, die rappe mannen serieus in de problemen kan brengen.

Twee lastige etappes op rij

De vijfde etappe naar Valle Castellana kent ook flink wat hoogtemeters, met de San Giacomo als scherprechter en de top op 24 kilometer van de licht stijgende aankomst. Een dag later staat dan dus de koninginnenrit naar de Monte Petrano (10,4 km aan 7,8%) gepland. De finale begint 40 kilometer voor de finish al met de Pian di Trebbio en ook nog de Moria-klim.

Afgelopen seizoen ging de eindzege in Tirreno-Adriatico naar Primož Roglič, die in de bergrit naar Sarnano de macht greep en uiteindelijk João Almeida en Tao Geoghegan Hart achter zich hield.