Benoot: “Hoop dat opgave mijn deelname aan de Spelen niet in het gedrang brengt”

Tiesj Benoot heeft geblesseerd moeten afstappen in de Tour de France en dat is met oog op de aankomende Olympische Spelen geen goed teken, erkent hij. Na de valpartijen in de openingsweek heeft de coureur van Team DSM last van zijn hamstrings en de heup. “Maar blessures zijn niet superzwaar”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Ik vermoed dat een paar dagen rust en behandeling wel zal volstaan om te herstellen, maar het is natuurlijk wel een teleurstelling om de Tour te verlaten op deze manier”, aldus Benoot. “Ik hoop dat dit mijn deelname aan de Spelen niet in het gedrang brengt en ik ga er alleszins alles aan doen om daar gewoon op mijn best aan de start te kunnen verschijnen.”

Drie valpartijen in de eerste drie etappes zorgden voor de nodige problemen bij Benoot. “Ik had gehoopt dat ik me beter ging voelen na de rustdag. Afgelopen weekend had ik er in de bergen heel veel last van, en na de rustdag is het alleen maar erger geworden. Dat heeft nu zijn tol geëist”, vertelde hij na de elfde rit over de Mont Ventoux, die hij dus niet uitreed.

