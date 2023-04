Benoot baalt van coronagevallen: “Oomen iemand die ver kon meegaan in de finale”

Tiesj Benoot mikt vandaag op een podiumplek in Luik-Bastenaken-Luik, maar zal het onderweg wel moeten doen zonder de hulp van Sam Oomen en Tosh Van der Sande. De twee renners van Jumbo-Visma zijn positief getest op het coronavirus en blijven daardoor aan de kant.

Oomen en Van der Sande kwamen afgelopen week nog wel in actie in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, maar zijn er vandaag dus niet bij in de laatste heuvelklassieker van het voorjaar. Dit is een bittere pil voor de Nederlandse formatie. De ploeg zal nu met slechts vijf renners aan de start verschijnen van Luik-Bastenaken-Luik, met – naast Benoot – Attila Valter, Jan Tratnik, Gijs Leemreize en Michel Hessmann.

“Sam en Tosh zijn niet echt ziek. Ze hebben wel een verhoogde hartslag en voelen zich wat slapjes”, liet Benoot voor de start weten aan Sporza. “Sam was iemand die heel ver kon meegaan in de finale. Hij is hier al eens elfde geëindigd. Tosh was dan weer belangrijk voor de positionering voor La Redoute. We zullen dat nu op een andere manier moeten oplossen.”

Benoot keek zaterdag na de ploegenpresentatie met Het Nieuwsblad ook al even vooruit op La Doyenne. “Ik heb mezelf verrast door zevende te worden in de Waalse Pijl. Dat is een teken dat er toch nog iets in de benen zit. Ik zie geen reden waarom ik zondag niet goed zou kunnen zijn. Als we op het podium staan, moeten we tevreden zijn. Met mij, Jan Tratnik en Attila Valter hebben we drie renners die lang kunnen meegaan, dat gaan we proberen uit te spelen.”

