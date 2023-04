Koerst Benoot naar zege in Luik-Bastenaken-Luik? Belg start met ‘geluksnummer’ 21

Wat hebben Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel met elkaar gemeen? Ze wonnen dit seizoen niet alleen een Monument, maar deden dit ook nog eens met rugnummer 21. Dit zal Tiesj Benoot ongetwijfeld als muziek in de oren klinken. De Belg van Jumbo-Visma gaat zondag in Luik-Bastenaken-Luik namelijk ook van start met dit magische rugnummer.

Het is een opvallend gegeven in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik, de vierde monumentale klassieker van het seizoen. De eerste drie monumenten, Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, werden gewonnen door een renner met rugnummer… 21. Mathieu van der Poel was de beste in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix, Tadej Pogačar won dan weer de Ronde van Vlaanderen.

Rugnummer 21 lijkt dit jaar met andere woorden geluk te brengen en dus houden we zondag Tiesj Benoot nog wat beter in de gaten. De renner van Jumbo-Visma koerst tussen Luik, Bastenaken en Luik namelijk met dit magische nummer op zijn tenue.

“Met een podium moeten we tevreden zijn”

Benoot blaast echter niet te hoog van de toren. “Ik heb woensdag mezelf verrast door zevende te worden in de Waalse Pijl. Dat is een teken dat er toch nog iets in de benen zit. Ik zie geen reden waarom ik morgen niet goed zou kunnen zijn. Als we op het podium staan, moeten we tevreden zijn.”

“Het is ideaal als je weg kan zijn voor Remco Evenepoel en Tadej Pogačar gaan aanvallen. Met mij, Jan Tratnik en Attila Valter hebben we drie renners die lang kunnen meegaan, dat gaan we proberen uit te spelen”, liet hij na de ploegenprestatie weten aan Het Nieuwsblad.

Lees ook: Voorbeschouwing: Luik-Bastenaken-Luik 2023 – Kan Evenepoel Pogacar iets in de weg leggen?