Wielertenues 2021: AG2R Citroën kiest voor wit, bruin en rood

AG2R La Mondiale gaat volgend seizoen verder als AG2R Citroën en daar hoort ook een nieuw tenue bij. De Franse ploeg kiest voor een grote verandering. Het shirt is wit met schuin daarop geplaatst de sponsornamen ‘AG2R LA MONDIALE’ in het bruin en ‘CITROËN’ in het rood. De broek is bruin.

De logo’s en de namen van de hoofdsponsoren daarnaast zijn duidelijk zichtbaar op de mouwen en de schouders. Aan de uiteindes van de mouwen staat ook de naam van de nieuwe fietsensponsor BMC nog. Het is een flinke wijziging in het tenue. De bruine kleur is afkomstig van AG2R, maar de afgelopen jaren was ook lichtblauw een terugkerende kleur bij de Franse WorldTour-ploeg. Die kleur is nu nauwelijks terug te vinden.

Naast nieuwkomers Greg Van Avermaet en Bob Jungels wordt het nieuwe truitje voor 2021 ook gepresenteerd door kopman Oliver Naesen. AG2R Citroën heeft onder meer afscheid genomen van Romain Bardet.

Vijf maanden

“Het tenue voor AG2R Citroën ontwerpen was een hele uitdaging”, klinkt het in het persbericht. “Het kostte ons vijf maanden van samenwerking op grafisch gebied om een identiteit te creëeren die niet wordt bepaald door een mix van meerdere merken, maar die de opvallende keuze maakt voor een witte trui in combinatie met een bruine koersbroek. De sterke vormgeving zal uniek zijn in het peloton. Dit is de ideale manier om de gedeelde gevoel van durf en grote ambities samen te brengen.”

Ploegmanager Vincent Lavenu zegt dat dit tenue een nieuw hoofdstuk is voor de ploeg. “Ik ben heel trots op het resultaat. De identiteit van onze vormgeving blijft zich ontwikkelen, maar onze kernidentiteit verandert niet. We kunnen niet wachten om onze renners in dit tenue te zien koersen.”

foto: AG2R Citroën foto: AG2R Citroën