Benjamin Thomas slaat dubbelslag in tijdrit Vierdaagse van Duinkerke, vijfde tijd Cees Bol

Benjamin Thomas heeft de individuele tijdrit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De Franse renner klopte de Denen Niklas Larsen en Kasper Asgreen na een korte race tegen de klok. Thomas is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Het parcours van de korte tijdrit in de Vierdaagse van Duinkerke was hoofdzakelijk vlak. Hier en daar liep de weg omhoog, maar dit was nooit genoeg om het een gecategoriseerde beklimming te noemen. Een ideale tijdrit voor de echte krachtpatsers met andere woorden.

Larsen verrast, Thomas stelt orde op zaken

Een eerste echte knaltijd kwam vanuit een interessante hoek. Het was de 26-jarige Niklas Larsen, die uitkomt voor Uno-X, die een zeer sterke tijd neerzette. Larsen, die in 2019 de Ronde van Denemarken op zijn naam schreef voor Jonas Vingegaard, deed maar liefst 21 seconden sneller dan de toenmalige nummer twee Mick van Dijke. Andere goede tijdrijders als Jannik Steimle en Jos van Emden volgden op meer dan 25 seconden.

Benjamin Thomas zorgde voor de volgende snelste tijd. De Fransman van Cofidis, die te kennen staat als een goede tijdrijder, dook aan de streep in Saint-Quentin negen seconden onder de tijd van Larsen. Kasper Asgreen, op voorhand een van de grote favorieten, kwam niet in de buurt van Thomas. De renner van Soudal Quick-Step moest veertien seconden toegeven. Verder zette ook Cees Bol een sterke tijd neer, de Nederlander legde beslag op plaats vijf.

Thomas nieuwe leider

Leider Samuel Leroux, die woensdag de leiderstrui overnam door bonificatieseconden, kon geen goede tijd neerzetten. De Fransman verloor heel wat tijd op ritwinnaar Thomas. Door zijn sterke tijdrit is Thomas dus de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Vierdaagse van Duinkerke. Asgreen en Ethan Vernon, die de vierde tijd klokte, staan momenteel mee op het podium.