Benelux Tour: Taco van der Hoorn verrast met zege in Hoogerheide

De derde etappe van de Benelux Tour, met aankomst in Hoogerheide, is gewonnen door Taco van der Hoorn. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert maakte deel uit van een vroege vlucht en wist zijn metgezellen te verslaan in een oplopende spurt. Het peloton kwam net te laat. Stefan Bissegger blijft leider.

Na de dubbelslag van Stefan Bissegger in Lelystad zakte het peloton in de Benelux Tour af naar de grensstreek, in de regio van de Brabantse Wal. Op het programma stond een vlakke etappe met start in het Belgische Essen en finish in het Nederlandse Hoogerheide. Een koninklijke massasprint tussen mannen als Tim Merlier, Dylan Groenewegen, Caleb Ewan, Fernando Gaviria en Phil Bauhaus leek een realistisch scenario, gezien het relatief vlakke parcours. De renners verzamelden zich rond 10.30 uur in Essen voor de start van de derde etappe.

Kopgroep van zes met Van der Hoorn en twee Belgen

Na amper tien kilometer in het zadel kreeg een kopgroep van zes renners een vrijgeleide van het peloton. Met Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) kleurde de kopgroep een beetje Nederlands en ook de Belgen waren goed vertegenwoordigd met dank aan Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Thimo Willems namens Sport-Vlaanderen Baloise. Ook hardrijders Luke Durbridge (Team BikeExchange) en Mathias Norsgaard (Movistar) en oud-beloftenwereldkampioen Samuele Battistella (Astana-Premier Tech) zaten van voren.

Met Durbridge was de nummer acht in het klassement (op 39 seconden van leider Stefan Bissegger) mee in de vroege vlucht en dus besloot het peloton de teugels niet te laten vieren. De maximale voorsprong bedroeg op een gegeven moment drie minuten, maar veel meer kregen de vluchters vandaag niet. Met nog goed 100 kilometer te gaan besloot de jarige Livyns zich te laten uitzakken naar het peloton, aangezien hij heel wat punten had gesprokkeld om de superstrijdlust. Missie volbracht en dus bleven we vooraan met Van der Hoorn, Durbridge, Willems, Battistella en Norsgaard over.

Vluchters versus het peloton

In het peloton zagen we meerdere renners van Jumbo-Visma, Lotto Soudal en EF Education-Nippo op kop beuken. Jumbo-Visma hoopte vandaag te scoren met Groenewegen, Lotto Soudal trok de kaart-Ewan en EF Education-Nippo nam initiatief voor leider Bissegger. Ook Remco Evenepoel toonde zich met enkele flinke kopbeurten een modelploegmaat voor teamgenoot en sprinter Álvaro José Hodeg. Met nog 25 kilometer te gaan leken de vijf koplopers een vogel voor de kat, aangezien het verschil was geslonken tot iets meer dan één minuut. En toch was het in het peloton alle hens aan dek om de vluchters in te rekenen.

In de laatste vijftien kilometer richting de finish in Hoogerheide was er wat commotie in het peloton. Eerst reed Kasper Asgreen lek op een slecht moment, gevolgd door Ewan en ook Elia Viviani kreeg af te rekenen met mechanische problemen. Asgreen en Ewan slaagden er echter op tijd weer in om terug te keren in het peloton. Intussen reden Van der Hoorn, Durbridge, Battistella, Norsgaard en Willems nog altijd vooruit. Het verschil bleef in de laatste kilometers schommelen rond de halve minuut en het peloton leek dus te laat te komen. In de grote groep zagen we ondertussen een zware val van Wilco Kelderman.

Van der Hoorn sprint naar de zege

Vooraan kregen de koplopers in de laatste kilometers nog enkele lastige oplopende stroken voor hun kiezen, maar van een succesvolle uitvalspoging was geen sprake meer en dus konden we ons gaan opmaken voor een sprint. Van der Hoorn ging de spurt al van ver aan en wist op de grote plaat zijn medevluchters achter zich te houden. Norsgaard werd op een fietslengte tweede, Durbridge moest genoegen nemen met een derde plek. De sprint van het peloton werd gewonnen door Peter Sagan, voor Bauhaus en Danny van Poppel, maar het was voor een verre ereplaats.

