Benelux Tour behoudt de komende jaren dezelfde naam

De Ronde van Nederland werd in de loop der jaren omgedoopt tot eerst Eneco Tour en later de BinckBank Tour. Niets van dat alles in 2021. De koers heet met ingang vanaf dit jaar Benelux Tour en als het aan organisator Golazo ligt, blijft dat zo. “Het is een bewuste keuze om te kiezen voor de naam Benelux Tour”, vertelt Golazo-baas Christophe Impens aan WielerFlits.

Na het verdwijnen van BinckBank als hoofdsponsor, besloot Golazo om de koers weer een vaste naam te geven. “We zijn erin geslaagd om het budget rond te krijgen zonder een titelsponsor”, legt Impens uit. De vraag roept zich op of het evenementenbedrijf misschien niet zelf de laatste gaten gedicht heeft. “Nee, dat is niet het geval. De begroting is gedicht door verschillende factoren. Dat gaat dan om tv-rechten, etappeplaatsen – dat zijn er nogal een aantal – en een deel door sponsoren. Een normaal businessmodel. De Tour de France, Giro d’Italia en Vuelta a España hebben ook geen titelsponsor, om zo maar te zeggen.”

“Vandaar dat het ook een bewuste keuze is om te kiezen voor de naam Benelux Tour”, gaat de Belgische organisator verder. “Een titelsponsor in de toekomst is niet uitgesloten, maar het is wel 100% zeker dat de naam Benelux Tour blijft. We hebben daar ook een overeenkomst met de Benelux Unie over gesloten. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan ‘WielerFlits presenteert de Benelux Tour’ of ‘Benelux Tour powered by WielerFlits’. Dat zou kunnen. We zijn in ieder geval voornemens om vanaf volgend jaar ook Luxemburg aan te doen. In deze editie is dat er nog niet van gekomen, maar dat is wel onze wens voor 2022.”

Dumoulin en Evenepoel

De Belgisch-Nederlandse wedstrijd kan dit jaar rekenen op de deelname van enkele van ’s werelds beste renners. “Ik spreek voor eigen parochie, maar je moet concluderen dat deze koers door de jaren heen steeds belangrijker is. Het parcours is altijd zeer gevarieerd, waar klassiekerrenners zich op kunnen uitleven. Een voorbereidingskoers wil ik het niet noemen, dat is het helemaal niet. Het is een doel op zich. Iedereen wil hier op de erelijst staan. Wat dit jaar nog iets extra’s meebrengt, is dat hier nog een ultieme selectie kan plaatsvinden voor het WK volgende maand in Leuven. Dat geldt in ieder geval alvast voor de Belgen.”

Tijdens de komende editie moeten we volgens Impens vooral kijken naar Tom Dumoulin en Remco Evenepoel. “Dumoulin oogt heel fris en scherp, vind ik. Hij heeft er zin in, heb ik de indruk. Maar ik denk spontaan ook aan Matej Mohoric, die ook al eens gewonnen heeft. Alleen als je kijkt naar Evenepoel, hoe hij nu rijdt… Dat is echt knap.”

“Maar let wel, het deelnemersveld is hier een pak straffer dan in Brussels Cycling Classic of de Druivenkoers. Wie weet komt de verrassing ook wel van zijn ploegmaat Kasper Asgreen. Maar een ontluikend talent zou ik ook mooi vinden. Ik weet dan wel niet hoe zijn vorm is, maar op mijn startlijst heb ik een cirkeltje gezet om de naam van Finn Fisher-Black van UAE Emirates.”

De openingsrit van de Benelux Tour 2021 werd maandag na waaiers in Friesland gewonnen door Tim Merlier van Alpecin-Fenix.