zaterdag 6 januari 2024 om 12:19

Benedikt Benz is concurrentie de baas en wint in Cyclocross Gullegem bij junioren

Voordat de elite mannen en vrouwen het strijdtoneel betreden in Gullegem, was het deze ochtend eerst de beurt aan de junioren mannen. Hoewel veel van de toppers in het U19-circuit de Cyclocross aan zich voorbij lieten gaan, was de 17-jarige Benedikt Benz wel van de partij. Hij snelde weg van zijn concurrenten en kwam solo over de meet.

In Gullegem zagen we vandaag geen Stefano Viezzi, Aubin Sparfel of Keije Solen. De huidige top-3 van het Wereldbekerklassement liet deze losstaande cross aan zich voorbij gaan. Dit zorgde ervoor dat andere crossers vandaag hun kans roken. In een minder sterk deelnemersveld lonkte een podiumplek aan de meet.

Dit hoefde men de Duitser Benedikt Benz niet twee keer te zeggen. In een regenachtig Gullegem wist de relatief onbekende Duitser een gat te slaan met de concurrentie en kon hij aan de meet ontspannen de handen in de lucht steken. Het is de eerste zege van de eerstejaars junior.

Eerder dit seizoen wist Benz al knap negende te worden in Hulst en in de X2O Trofee Koksijde. Achter hem zagen we ook minder bekende namen het podium completteren. De Belg Fabian Maes eindigde als tweede en wist de Italiaan Tomasso Bosio achter zich te houden.